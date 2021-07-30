«А эти офицеры не матерятся?»: Басилашвили вмешался в скандал с Ахеджаковой

Советский и российский актёр Олег Басилашвили вмешался в скандал с актрисой Лией Ахеджаковой, которую «Офицеры России» обвинили в оскорблении ветеранов в спектакле театра «Современник» «Первый хлеб». В беседе с NEWS.ru артист выступил против запретов в искусстве.

«Ай-ай-ай», — могу сказать я. А эти люди («Офицеры России». — NEWS.ru) перед строем ни разу этой лексики не употребляли? Пусть посмотрят на себя в зеркало. Материть солдат безмолвных, которые стоят перед тобой на вытяжку, очень легко! — подчеркнул Басилашвили.

Актёр считает: никто не может осуществлять цензуру и запрещать спектакли даже при наличии нецензурной лексики или оскорблений. При этом Басилашвили заметил, что Лия Ахеджакова, на его взгляд, «не могла допустить что-то оскорбительное в адрес зрителя».

Неужели эти офицеры настолько чисты, что ни разу не произнесли ни одного матерного слова? Не верю в это совершенно, — заключил Басилашвили.

29 июля глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился проверить спектакль театра «Современник» «Первый хлеб» на предмет оскорбления ветеранов.

Жалоба на постановку поступила в Гeнпрокуратуру от представителей общественной организации «Офицеры России» 21 июля. Они посчитали оскорбительными для ветеранов монологи героев, в том числе бабушки Нурии, роль которой исполнила Ахеджакова. Её героиня по сюжету приходит на кладбище в состоянии алкогольного опьянения и произносит монолог рядом с могилой своего мужа.

Сама Ахеджакова опровергла наличие оскорблений ветеранов в своём монологе и заверила, что никаких ругательств в спектакле нет. Происходящее вокруг театра она назвала «травлей», направленной против руководителя «Современника» Виктора Рыжакова. Тем не менее руководство «Современника» внесло изменения в её текст. Однако спектакль всё ещё содержит сцены поцелуев мужчин, принятые многими за пропаганду ЛГБТ. С критикой на спектакль, например, обрушился российский телеведущий Владимир Соловьёв.