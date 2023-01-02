У бывшей первой ракетки мира обнаружили рак У бывшей первой ракетки мира Мартины Навратиловой обнаружили рак горла и молочной железы

Фото: Maurice Ross/The Photo Access/Global Look Press

Мартина Навратилова

У бывшей первой ракетки мира чешской теннисистки Мартины Навратиловой врачи обнаружили несколько злокачественных опухолей, сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA). У 66-летней спортсменки диагностировали рак горла первой стадии, а также рецидив рака молочной железы. В 2010 году у Навратиловой впервые нашли рак груди. Через шесть месяцев врачи констатировали у нее ремиссию.

Это двойной удар, ситуация серьезная, но все же поправимая. Я надеюсь на благоприятный исход. Я буду бороться изо всех сил, — заявила спортсменка.

Навратилова за свою карьеру выиграла 167 турниров в одиночном и 177 — в парном разряде. Оба эти результата являются абсолютным рекордом всех времен для мужчин и женщин. Она 18 раз становилась победительницей турниров серии Большого шлема.

29 декабря в возрасте 82 лет от онкологии скончался прославленный футболист Пеле. В сентябре 2021 года футболист перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. В дальнейшем Пеле был планово госпитализирован для прохождения лечения. Позже ESPN сообщил, что у экс-футболиста были обнаружены опухоли в кишечнике, печени, а также в легком на начальной стадии.