Шарапова в день 35-летия рассказала о беременности

Бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова в день своего 35-летия заявила, что ждёт ребёнка. Об этом она сообщила в Instagram (деятельность в России запрещена). Свою беременность она назвала «драгоценными начинаниями».

Многократная победительница турниров Большого шлема разместила фотографию с пляжа, по которой можно судить о заметно увеличившемся животе.

Драгоценное начало. Поедание праздничного торта на двоих всегда было моей специализацией, — говорится в подписи к снимку.

В комментариях к посту поклонники Шараповой поздравляют её с этим событием. В 2020 году Шарапова сообщила о завершении карьеры, и в декабре того же года стало известно о её помолвке с британским бизнесменом Александром Гилксом, другом принца Гарри.

В начале января 2021 года Мария Шарапова показала помолвочное кольцо с крупным бриллиантом. Фото с колечком спортсменка опубликовала в соцсети. Стоимость кольца теннисистка не назвала, но её достаточно быстро вычислили поклонники спортсменки. Они подсчитали, что стоит такое украшение порядка 180 тысяч фунтов стерлингов.