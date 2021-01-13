Россиянка Кудерметова проиграла в финале первого теннисного турнира сезона

https://static.news.ru/photo/6a6c750c-5597-11eb-a602-fa163e074e61_660.jpg Вероника Кудерметова Фото: Rob Prange/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россиянка Вероника Кудерметова в финале турнира Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open проиграла Арине Соболенко из Белоруссии со счётом 2:6, 2:6.

Так, встреча спортсменок продолжалась 1 час 5 минут. За указанный период россиянка реализовала четыре эйса, допустила две двойные ошибки и выполнила два брейк-пойнта из шести, отдав сопернице шесть своих подач.

Стоит отметить, что призовой фонд турнира составлял $565,5 тысячи. Кудерметова является дочерью двукратного чемпиона России по хоккею Эдуарда Кудерметова. По итогам турнира спортсменка выйдет на 36-е место в рейтинге WTA.

Ранее NEWS.ru писал, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно отстранило от участия в соревнованиях украинскую теннисистку Даяну Ястремскую. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Международной федерации тенниса (ITF).

Так, в пробе мочи 20-летней спортсменки была обнаружена запрещённая к употреблению субстанция. Срок временного отстранения отсчитывается с 7 января.