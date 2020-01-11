https://static.news.ru/photo/9eb4e744-3497-11ea-aa3e-fa163e074e61_660.jpg Андрей Рублев Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россиянин Андрей Рублёв в финальном матче обыграл француза Корентена Муте и стал победителем турнира Асссоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе.

Матч длился 1 час 27 минут и завершился победой российского спортсмена со счётом 6:2, 7:6 (7:3). Призовой фонд турнира составляет $1,47 миллионов.

Для Рублёва это третья победа на турнирах ATP.

Ранее россиянка Екатерина Александрова стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Шэньчжэне. Она впервые в карьере выиграла турнир WTA в одиночном разряде. Эта победа позволит Александровой стать первой ракеткой России 13 января, писал NEWS.ru.