Позиция по СВО, скандальная дочь и «Спартак»: как живет Евгений Кафельников

Фото: AP Photo/Stew Milne/ТАСС

Евгений Кафельников

18 февраля самому титулованному теннисисту в российской истории Евгению Кафельникову исполняется 50 лет. Болельщикам спортсмен запомнился не только яркими победами, но и участием в скандалах, а также активным присутствием в соцсетях. Подробнее о биографии уникального теннисиста — в материале NEWS.ru.

Как начиналась карьера Кафельникова

Уроженец Сочи Кафельников впервые взял ракетку в руки в возрасте пяти лет, а спустя 10 лет добился первого большого успеха, выиграв чемпионат СССР среди юношей. После этого перспективный спортсмен переехал в Москву, где начал тренироваться под руководством Анатолия Лепешина. По мнению самого Кафельникова, именно этот специалист сделал из него профессионального теннисиста.

Уже в 1991-м Кафельников впервые выступил на взрослом турнире, а спустя сезон взял первый титул. По итогам 1993-го россиянин поднялся на 102-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), но настоящий прорыв случился у него в следующем сезоне.

Каких успехов добился Кафельников

1994 год Кафельников закончил на 11-м месте в мировом рейтинге и выиграл первые турниры ATP, а спустя полтора года первым из россиян стал победителем турнира Большого шлема в одиночном разряде, выиграв «Ролан Гаррос». Параллельно он победил на соревнованиях во Франции и в парном разряде. В 1999-м Кафельников взял личный титул на Austalian Open, он также еще дважды выиграл «Ролан Гаррос» в парах (1997, 2002) и в 1997-м стал обладателем титула в парном разряде на US Open. Суммарно на счету Кафельникова шесть побед на турнирах Большого шлема — это абсолютный рекорд для россиян.

Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press Евгений Кафельников, 2005 год

Кафельников также добился успехов в составе сборной России. В 2002-м он помог команде впервые победить в Кубке Дэвиса, а в 2000-м завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Сиднее в личном турнире. Суммарно за карьеру спортсмен заработал около $24 млн призовых, в течение шести недель в 1999 году Кафельников являлся первой ракеткой мира.

Россиянин завершил карьеру в 2003 году в возрасте 29 лет. Британское издание The Telegraph в 2018-м писало, что он сделал это в обмен на прекращение расследования дела о его участии в договорных матчах, однако сам Кафельников в интервью ТАСС опроверг эту информацию. В разговоре с журналистами «Спорт-Экспресса» он объяснил свое решение.

«Я начал опаздывать. В теннисе голова имеет большое значение, но физические данные важнее всего. Это в 80-е годы хватало техники, удары были слабые. А в 90-е все подавали за 200 километров в час. Меня тошнило от поражений! Сжиться с этим было невозможно!» — рассказывал россиянин.

Что происходило с дочерью спортсмена

C 1998 по 2001 год Кафельников был женат на модели Марии Тишковой, в браке у них родилась дочь Алеся. После развода опекуном ребенка стал теннисист, это право он отстоял через суд. Девочка училась сначала в Москве, потом в Англии, а в подростковом возрасте начала карьеру в модельном бизнесе. Тогда же ее отношения с отцом резко испортились, так как он был против этого начинания.

В 2017-м Кафельников в Twitter (ныне X) выложил серию постов, в которых назвал себя отцом-неудачником, пожаловался на проблемы в семье и посетовал на то, что дочь употребляет наркотики. Та также публично ответила отцу, что тот распускает сплетни. Конфликт теннисиста и дочери широко обсуждался в СМИ. В итоге Алеся прошла реабилитацию и позже призналась в том, что страдала от наркотической зависимости. Ее отношения с отцом наладились.

Фото: Andrei Golovanov/Serge Kivrin/Global Look Press Евгений Кафельников с дочерью, 2003 год

«С папой [отношения] хорошие, даже очень хорошие. Но я пытаюсь держать дистанцию, потому что как только я пускаю папу в свою жизнь, я начинаю переживать очень сильно. Мне больно, когда он во мне разочаровывается, когда он мне говорит, что я что-то делаю не так. Мне постоянно нужно, чтобы меня поддерживали, тогда мне хочется быть лучше и лучше. А к нему мне хочется приходить уже с результатами, достижениями, чтобы он мной гордился», — говорила Кафельникова в интервью Forbes в 2020 году.

Фото: Социальные сети Евгений Кафельников и Алеся Кафельникова

За какую футбольную команду болеет Кафельников

Спортсмен резко высказывался в соцсетях не только о взаимоотношениях с дочерью. Отдельная тема для постов теннисиста — московский футбольный клуб «Спартак», поклонником которого является Кафельников. В частности, в 2015 году он заявил, что не будет ходить на домашние матчи команды, пока ее владельцем является Леонид Федун. В 2022-м бизнесмен покинул «Спартак», а Кафельников отметил, что теперь с чистой совестью может возвращаться на трибуны.

Теннисист также комментировал в Twitter конфликт капитана красно-белых Дениса Глушакова с главным тренером Массимо Каррерой, занимая сторону последнего, и критиковал Олега Кононова, возглавлявшего москвичей после итальянца. В соцсетях Кафельников не стесняется использовать нецензурные выражения и переходить на личности. Супругу Федуна Зарему Салихову, например, теннисист называл поварихой. На его Twitter подписано более 50 тысяч человек.

Фото: Wang Ying/Xinhua via ZUMA Wire/ТАСС Евгений Кафельников, 2019 год

Чем теннисист занимается сейчас

После окончания карьеры Кафельников профессионально занялся гольфом и в 2011 году выиграл чемпионат России. Он также рассказывал об увлечении покером. С 2016-го спортсмен является одним из вице-президентов Федерации тенниса России (ФТР).

C 2014 года Кафельников находится в оппозиции к действующей власти в России, он неоднократно посещал акции протеста и публично критиковал руководство страны.

Спортсмен проживает в Москве, продолжает активно вести соцсети и дает комментарии СМИ на тему тенниса и спорта в целом. В феврале этого года Кафельников в интервью Deutsche Welle выступил за участие россиян в Олимпийских играх — 2024 в Париже в нейтральном статусе. По мнению теннисиста, российские спортсмены не виноваты в сложившейся ситуации на Украине, большинство из них понимают происходящее, но не высказывают открыто свою позицию.

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