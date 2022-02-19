«Мы не политики»: теннисист Рублёв рассказал об игре в паре с украинцем

Российский теннисист Андрей Рублёв выиграл парный турнир в Марселе. Он выступал в команде с украинским спортсменом Денисом Молчановым. На послематчевой пресс-конференции россиянин заявил, что спорт объединяет людей. Его слова приводит РИА Новости.

В финале турнира Рублёв м Молчанов обыграли южноафриканца Равена Класена и японца Бена Маклахлана со счётом 4:6, 7:5, 10:7. На пресс-конференции после матча Рублёва спросили о его победе в паре с украинцем на фоне усиления напряжённости между двумя странами.

Мы обычные люди, мы не политики, мы занимаемся спортом. Спорт объединяет нас, зрители поддерживают свою команду и своих игроков. В конце концов, мы все вместе в это время. Всё просто. Мир всем, — сказал Рублёв.

Ранее на Олимпийских играх в Пекине после завершения соревнований по лыжной акробатике обнялись и поздравили друг друга с выступлением россиянин Илья Буров и украинец Александр Абраменко. Также тепло они поздравляли друг друга на Играх-2018 и даже сфотографировались тогда с украинским флагом.

При этом сообщалось, что Минспорт Украины рекомендовал своим спортсменам не давать интервью на русском языке, а также не стоять рядом с российскими коллегами на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.