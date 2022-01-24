Украинцам порекомендовали не стоять рядом с россиянами на Олимпиаде
Министр молодёжи и спорта Украины запретил спортсменам стоять рядом с россиянами на Олимпиаде
Михаил Потапов
Михаил Потапов
16:26, 24 января 2022
Фото: Анна Раткогло/РИА Новости
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Министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт рекомендовал спортсменам из своей страны не стоять рядом с российскими коллегами на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Об этом рассказал сам чиновник, его слова приводит портал «Суспільне Спорт».
Они не должны стоять рядом, когда стоят спортсмены из России с флагом. Чтобы они не были вместе. Они должны это знать. Мы над этим работали. После летней Олимпиады не впервые встречались со спортсменами и это обсуждали, — заявил Гутцайт.
Ранее стало известно, что Минспорт Украины рекомендовал спортсменам не давать интервью на русском языке.
На летней Олимпиаде в Токио, которая прошла в 2021 году, украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих обнялась с россиянкой Марией Ласицкене, которая выиграла золото. В соцсетях появилась совместная фотография легкоатлеток. За это украинка подверглась массовой травле в социальных сетях и СМИ. Её вызвали на беседу в Министерство обороны Украины.
Олимпийские игры пройдут в период с 4 по 20 февраля.