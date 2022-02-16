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Российский и украинский фристайлисты обнялись на Олимпиаде в Пекине

18:39, 16 февраля 2022
Российский и украинский фристайлисты обнялись на Олимпиаде в Пекине Снежный парк Гентин. Фристайл. Мужчины. Акробатика. Финал. Илья Буров (ОКР) и Александр Абраменко (Украина) (слева направо) после соревнований. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Российский фристайлист Илья Буров и украинский фристайлист Александр Абраменко обнялись и обменялись рукопожатиями после окончаний соревнований по лыжной акробатике на Олимпиаде в Пекине. Буров завоевал бронзовую награду в этой дисциплине, Абраменко — серебряную.

Выиграл соревнования спортсмен из Китая Ци Гуанпу.

Серебро Александра Абраменко стало первой наградой сборной Украины на Олимпиаде в Пекине. У сборной России 24 медалей: четыре золотые, восемь серебряных и двенадцать бронзовых.

Ранее сообщалось, что что Минспорта Украины рекомендовал своим спортсменам не давать интервью на русском языке, а также не стоять рядом с российскими коллегами на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

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