Российский и украинский фристайлисты обнялись на Олимпиаде в Пекине

Российский фристайлист Илья Буров и украинский фристайлист Александр Абраменко обнялись и обменялись рукопожатиями после окончаний соревнований по лыжной акробатике на Олимпиаде в Пекине. Буров завоевал бронзовую награду в этой дисциплине, Абраменко — серебряную.

Выиграл соревнования спортсмен из Китая Ци Гуанпу.

Серебро Александра Абраменко стало первой наградой сборной Украины на Олимпиаде в Пекине. У сборной России 24 медалей: четыре золотые, восемь серебряных и двенадцать бронзовых.

Ранее сообщалось, что что Минспорта Украины рекомендовал своим спортсменам не давать интервью на русском языке, а также не стоять рядом с российскими коллегами на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.