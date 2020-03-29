https://static.news.ru/photo/1057e58e-71e9-11ea-af77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Chernykh/Global Look Press

Исполком Международной федерации настольного тенниса (ITTF) решил приостановить проведение соревнований под эгидой организации до 30 июня из-за пандемии коронавируса.

Рейтинговые списки ITTF будут заморожены по состоянию на март 2020 года, корректировки в отборочные турниры к Олимпийским и Паралимпийским играм будут внесены после того, как станет известна дата проведения Игр, сообщает пресс-служба ITTF.

Также ITTF планирует провести заседание исполкома 15 апреля, чтобы определить дальнейшие действия исходя из ситуации.

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, как пандемия коронавируса влияет на спортсменов, ранее писал NEWS.ru.