https://static.news.ru/photo/9d4ff74c-cd57-11e9-9279-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ayal Margolin-JINIPIX/Xinhua/Global Look Press

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал напряжённые отношения на турнире US Open, проходящем в Нью-Йорке, с местными зрителями.

Что касается моей игры с Лопесом, то я был идиотом, честно говоря. Я сделал то, чем не горжусь, — приводит слова россиянина L'Equipe.

Он добавил, что работает над тем, чтобы стать лучше, но при этом добавил, что публика в Нью-Йорке самая наэлектризованная в мире.

Как сообщалось, Медведев во время матча 3-го круга Открытого чемпионата США против испанца Фелисиано Лопеса — 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4 показалсредний палец трибунам, которые освистывали его в ходе поединка. В следующем, 4-м круге, Медведев в четырёх сетах обыграл немца Доминика Кёпфера — 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 и вышел в четвертьфинал турнира, писал News.ru.