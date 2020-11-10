Кафельников прокомментировал обвинения в адрес Зверева в домашнем насилии

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Российский бывший теннисист, экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал обвинения в адрес Александра Зверева (Германия) в домашнем насилии. С ними выступила его бывшая девушка Ольга Шарипова.

Я не придаю словам этой девушки никакого значения. Думаю, что Саша тоже спокоен и не обращает внимания на шумиху. Поэтому вряд ли это как-то скажется на его игре, — приводит слова Кафельникова «Спорт-Экспресс».

По словам Шариповой, в 2018 году во время US Open Зверев её душил подушкой, бил по голове, а на Кубке Лэйвера в Женеве довёл до попытки самоубийства.

23-летний Зверев занимает седьмое место в рейтинге ATP. На прошлой неделе он дошёл до финала на турнире серии «мастерс» в Париже, где в финале проиграл россиянину Даниилу Медведеву.

Ранее NEWS.ru оценил шансы Медведева и Андрея Рублёва на успех на Итоговом турнире в Лондоне, который пройдёт с 16 по 22 ноября.