«Хватит ненавидеть русских»: болельщики атаковали соцсети Уимблдона

Болельщики атаковали соцсети Уимблдона после отстранения российских теннисистов от турнира. Под последними публикациями пресс-службы Уимблдона появились комментарии с требованиями не смешивать спорт с политикой.

Русские игроки не имеют отношения к политике. К тому, что делают лидеры их стран. Парни, держите политику подальше от спорта. Если бы вас это действительно волновало, вы бы давно забанили израильтян. Дискриминация в лучшем виде, — написал один из пользователей.

Также в Сети получил популярность хештег #ХватитНенавидетьРусских.

Уимблдон-2022 пройдёт в Великобритании с 27 июня по 10 июля.

Ранее в пресс-службе Федерации тенниса РФ (ФТР) отметили, что организация рассмотрит вопрос о подаче апелляции на решение организаторов Уимблдона об отстранении россиян.