Швейцарский теннисист Роджер Федерер считает себя недостойным полуфинала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), который проходит в Мельбурне.
Я не заслужил выхода в полуфинал, но вот я здесь. Я очень рад, — сказал Федерер в интервью на корте.
20-кратный победитель турниров Большого шлема в четвертьфинале обыграл американца Тенниса Сандгрена со счётом 6:3, 2:6, 2:6, 7:6, 6:3, отыграв семь матчболов.
Следующий соперник 38-летнего теннисиста определится в матче между канадцем Милошем Раоничем и сербом Новаком Джоковичем.
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