https://static.news.ru/photo/41a8ff98-41be-11ea-870a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Швейцарский теннисист Роджер Федерер считает себя недостойным полуфинала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), который проходит в Мельбурне.

Я не заслужил выхода в полуфинал, но вот я здесь. Я очень рад, — сказал Федерер в интервью на корте.

20-кратный победитель турниров Большого шлема в четвертьфинале обыграл американца Тенниса Сандгрена со счётом 6:3, 2:6, 2:6, 7:6, 6:3, отыграв семь матчболов.

Следующий соперник 38-летнего теннисиста определится в матче между канадцем Милошем Раоничем и сербом Новаком Джоковичем.

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