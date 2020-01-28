Швейцарский теннисист Роджер Федерер обыграл американца Тенниса Сандгрена в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), который проходит в Мельбурне, со счётом 6:3, 2:6, 2:6, 7:6, 6:3.
Матч продолжался 3 часа 31 минуту. Федерер отыграл у соперника семь матчболов.
В полуфинале Большого шлема 38-летний спортсмен сыграет с победителем пары канадца Милоша Раонича и серба Новака Джоковича.
Российская теннисистка, в прошлом первая ракетка мира Мария Шарапова пропустит St. Petersburg Ladies Trophy из-за травмы плеча, ранее писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен