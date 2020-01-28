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Российская теннисистка, в прошлом первая ракетка мира Мария Шарапова пропустит St. Petersburg Ladies Trophy из-за травмы плеча.

По словам генерального директора турнира Александра Медведева, 26 января представители Шараповой уведомили организаторов, что спортсменка точно не выйдет на корт в Петербурге. Отказ Шараповой станет «серьёзной потерей для турнира», но...