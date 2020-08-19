Евгений Кафельников решил переехать из России в Европу

https://static.news.ru/photo/2ba323fe-e295-11ea-81a7-fa163e074e61_660.jpg Евгений Кафельников Фото: instagram.com/yevgenykafelnikov/

Бывший теннисист и олимпийский чемпион Евгений Кафельников заявил, что не видит больше для себя будущего в России и будет оформлять вид на жительство в Европе.

Будущего здесь не вижу! Буду оформлять ВНЖ в Европе, там я нужнее, — привели сообщение спортсмена на портале StarHit.

Отмечается, что Евгений Кафельников считает себя патриотом и неоднократно осуждал тех, кто переезжал из России.

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Подписчики спортсмена разделились на две группы. Одни поддержали спортсмена и сообщили, что и сами не против покинуть Россию, а другие стали осуждать Евгения Кафельникова, сообщив, что он и «в Европе никому не нужен», так как времена его славы уже прошли.

Вы прославились как российский спортсмен, а теперь решили переехать. Как-то это неправильно, — привели комментарий подписчика на портале.

Дочь Евгения Кафельникова, которая пытается построить карьеру модели, уже проживает какое-то время в Европе.

Как писал NEWS.ru ранее, Евгений Кафельников заявил, что он является лучшим теннисистом в истории России.