Евгений Кафельников решил переехать из России в Европу

Подписчики спортсмена разделились на две группы. Одни поддержали спортсмена и сообщили, что и сами не против покинуть Россию, а другие стали осуждать Евгения Кафельникова, сообщив, что он и «в Европе никому не нужен», так как времена его славы уже прошли.
Вы прославились как российский спортсмен, а теперь решили переехать. Как-то это неправильно, — привели комментарий подписчика на портале.
Дочь Евгения Кафельникова, которая пытается построить карьеру модели, уже проживает какое-то время в Европе.
Как писал NEWS.ru ранее, Евгений Кафельников заявил, что он является лучшим теннисистом в истории России.