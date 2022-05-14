Американский теннисист оскорбил главу Федерации тенниса России Тарпищева Американский теннисист Роддик назвал Тарпищева «большим придурком» за критику украинки Свитолиной

Шамиль Тарпищев / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Американский теннисист Энди Роддик раскритиковал главу Федерации тенниса России (ФТР) Шамиля Тарпищева. Победителю US Open 2003 года не понравилась позиция российского чиновника по отношению к украинской теннисистке Элине Свитолиной.

12 мая Свитолина заявила, что российские и белорусские теннисисты должны публично озвучивать свою позицию. Пока они этого не сделают, украинские игроки не будут чувствовать себя в безопасности. В ответ на это Тарпищев призвал не обращать внимания на слова украинки и назвал Свитолину «никем».

В социальной сети Роддик сравнил карьерные показатели Тарпищева и Свитолиной, добавив, что «перед тем как называть кого-то „никем“, нужно сначала посмотреть на зеркало». За Тарпищева заступился один из подписчиков американца, который попытался обратить внимание спортсмена на риторику слов россиянина.

Возможно, его слова могли означать, что она не имеет права дискриминировать игроков по национальному признаку, — написал подписчик с именем Jackb621.

Однако на эту фразу пользователя социальной сети американец ответил новым сообщением, оскорбив президента ФТР.

Могли бы <...>. Он также когда-то назвал Серену и Винус братьями Уильямс. Что он хотел этим сказать? Этот парень — большой придурок, у меня нет в этом никаких сомнений, — ответил Роддик.

Ранее Свитолина снялась с турнира в Монтеррее из-за нежелания играть против соперницы из России Анастасии Потаповой. Она отметила, что пока главные теннисные организации не наложат санкции на российских и белорусских спортсменов, она не выйдет на корт ни в одном матче против них.