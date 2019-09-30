https://static.news.ru/photo/8c7e5c4a-e375-11e9-8e76-fa163e074e61_660.jpg Фото: AFP7/Global Look Press

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в третий круг турнира в Пекине (Китай), обыграв румынку Симону Халеп со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 3 минуты.

Это был сложный матч, но, думаю, она играла не очень хорошо. Помню, когда мы встречались в Цинциннати, мне пришлось тяжелее, чем сегодня, — цитирует Александрову сайт WTA.

Она отметила, что была сосредоточена до конца матча.

Я старалась делать всё, что в моих силах. Я не привыкла к этим мячам, так что мне приходится нелегко, особенно на подаче. Но в большей части матча я отлично себя чувствовала. В следующей игре постараюсь также сохранять концентрацию и показывать свой лучший теннис, — добавила Александрова.

В следующем матче за выход в четвертьфинал Александрова встретится с победительницей матча Дарья Касаткина (Россия) — Арина Соболенко (Белоруссия).

Теннисистка Мария Шарапова отказалась от участия в московском соревновании «Кубок Кремля». В это время она будет выступать на турнире в Люксембурге, писал News.ru.