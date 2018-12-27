USD  68.7448 EUR  78.4309
GOLD1,269 $   Brent55.28 $ Bitcoin3,849.80 $
МОСКВА-9°C03:39
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. технологии

«Яндекс» назвал самые нелепые поисковые запросы россиян

Anton Belitsky/Global Look press

технологии [ версия для печати ]

Российская компания «Яндекс» опубликовала самые нелепые и смешные запросы россиян в 2018 году. Чаще всего пользователи интересовались «как посветить день коту, чтобы ему понравилось», «как вернуть расположение кота», «как развеселить самую грустную собаку».

Некоторым было необходимо узнать «как отомстить мужчине-Рыбе» и «какие виды секса практикуются в сексе по дружбе», а также какова вероятность пожалеть, если завести Чихуахуа.

Кроме того, влияние на запросы россиян в уходящем году оказал прошедший в России летом чемпионат мира по футболу. Так, жители России с помощью «Яндекса» пытались посчитать «сколько голов у Федора Смолова», а также искали голую ногу Ибрагимовича. Некоторые пытались выяснить, кто такой «Зинаид Зидан», имея в виду футболиста Зинедина Зидана.

Пользователей также интересовало «к чему снится доктор наук», «почему мои проклятия не действуют», «что можно сказать вместо ага» и «бывает ли шатуном медведица».

Ранее News.ru писал о том, что поисковая система Google назвала президента США Дональда Трампа «идиотом». При введении слова «идиот» в строке поиска на сайте система выдаёт фотографию американского лидера. Глава компании Сундар Пичаи объяснил, что это всего лишь технические аспекты работы сервиса, и руководство к этому не имеет никакого отношения.


#яндекс
самое читаемое
в мире
Путин и Лукашенко подвели итоги 2018 года
Москва и Минск отказались от союзничества
спорт
Губерниев отреагировал на уход Шипулина из спорта

читайте также
технологии 00:05, 27 декабря 2018
«Яндекс» вычеркнул Telegram из поиска
общество 16:44, 18 декабря 2018
«Яндекс.Новости» может прекратить работу в России
в мире 07:26, 12 декабря 2018
Сервис «Яндекс.Карты» случайно раскрыл секретные объекты НАТО
Лента новостей
культура 03:29
Умер актёр Дмитрий Матвеев
общество 03:09
Мария Мотузная уехала из Украины в Литву
экономика 03:05
Россияне предпочитают хранить деньги в рублях
в мире 02:42
Матросов в США перестанут сажать на хлеб и воду
в мире 02:36
Пушков уверен в усилении предвоенной истерии Порошенко
Другие новости
технологии 00:05
«Яндекс» вычеркнул Telegram из поиска
технологии 20:01
«ВКонтакте» выплатила разработчикам игр 2 млрд рублей
технологии 19:24
Хакеры атакуют крупные облачные хранилища в 2019 году
технологии 17:43
Рождество «сломало» голосового помощника Alexa
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top