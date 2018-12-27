«Яндекс» назвал самые нелепые поисковые запросы россиян

https://news.ru/storage/news/e2a6b2247d16b5c02f575958c3f8a650/298dca35-0378-4357-ad3a-2da814e4c262_850.jpg Anton Belitsky/Global Look press

Российская компания «Яндекс» опубликовала самые нелепые и смешные запросы россиян в 2018 году. Чаще всего пользователи интересовались «как посветить день коту, чтобы ему понравилось», «как вернуть расположение кота», «как развеселить самую грустную собаку».

Некоторым было необходимо узнать «как отомстить мужчине-Рыбе» и «какие виды секса практикуются в сексе по дружбе», а также какова вероятность пожалеть, если завести Чихуахуа.

Кроме того, влияние на запросы россиян в уходящем году оказал прошедший в России летом чемпионат мира по футболу. Так, жители России с помощью «Яндекса» пытались посчитать «сколько голов у Федора Смолова», а также искали голую ногу Ибрагимовича. Некоторые пытались выяснить, кто такой «Зинаид Зидан», имея в виду футболиста Зинедина Зидана.

Пользователей также интересовало «к чему снится доктор наук», «почему мои проклятия не действуют», «что можно сказать вместо ага» и «бывает ли шатуном медведица».

Ранее News.ru писал о том, что поисковая система Google назвала президента США Дональда Трампа «идиотом». При введении слова «идиот» в строке поиска на сайте система выдаёт фотографию американского лидера. Глава компании Сундар Пичаи объяснил, что это всего лишь технические аспекты работы сервиса, и руководство к этому не имеет никакого отношения.