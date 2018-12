«Союз СТ-А» вывел на орбиту французский спутник CSO-1

Французский военный спутник CSO-1 выведен на орбиту российским носителем «Союз СТ-А» и его разгонным блоком «Фрегат». Ракета стартовала с космодрома в Куру (Французская Гвиана).

Спутник успешно отделился от разгонного блока, сообщил гендиректор корпорации Arianespace Стефан Исраэль. Он также выразил благодарность за содействие Роскосмосу и НПО имени Лавочкина.

Watch #Soyuz’ spectacular liftoff over and over with our “instant replay” video. What a sight! #VS20 #DGA #MUSIS @CNES @AirbusSpace @Thales_Alenia_S pic.twitter.com/PQif984EtN