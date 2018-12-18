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Роботы могут заменить охранников к ОИ-2020 в Японии

Ben Weller/AFLO/Global Look Press

технологии [ версия для печати ]

Робот с искусственным интеллектом поработал охранником на станции железной дороги Seibu в Японии в связи с подготовкой к Олимпийским и Паралимпийским играм 2020 года. Об этом сообщила представитель компании-перевозчика Маки Сонэ.

«В это время (подготовки и проведения Игр. — News.ru) возрастёт число иностранных туристов, а также число пассажиров на городской железной дороге Seibu. Встал вопрос о повышении безопасности на станции, а также снижения нагрузки на сотрудников. Для решения этих задач и было начато тестирование», — цитирует Сонэ РИА Новости.

В функции курсирующего по станции робота входит оповещение сотрудников, если андроид обнаружит, что кому-то из пассажиров стало плохо или кто-то забыл вещи.

Таким образом, как отметила Маки Сонэ, сотрудники станции освобождаются от необходимости регулярных обходов её территории.

В настоящее время результаты эксперимента находятся в обработке, после чего будет принято решение о целесообразности приёма на службу робота.

Ранее News.ru писал, что на Всероссийском форуме профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле, который проводится по распоряжению президента Владимира Путина, представили отечественного робота. Но внимательные зрители быстро выяснили, что им оказался актёр в костюме. Позднее телеканал «Россия 24» опроверг информацию о том, что в сюжете о форуме говорилось о настоящем роботе.


#ЯПОНИЯ #роботы #Олимпиада-2020
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