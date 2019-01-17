Ракеты «Союз» запустят с четырёх космодромов планеты

https://news.ru/storage/news/28195fd4828997388fd54fad3479ab7b/d5868e6a-0ad3-4ee4-806c-e80396b3442e_850.jpg Roscosmos/Global Look Press

Российские ракеты «Союз» могут стартовать в текущем году с четырёх космодромов планеты, сообщил гендиректор РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов.

Москва планирует организовать 20−22 полёта, пишет РИА Новости. В прошлом году госкорпорация осуществила 16 запусков: 13 с площадок РФ и 3 с территории Гвианы.

Орбиту Международной космической станции «поднимут» почти на два километра. Манёвр осуществят с помощью грузового «Прогресса МС-10», пристыкованного к станции. Двигатели корабля запустят на 500 секунд. Средняя высота полёта МКС после завершения процедуры составит 407,3 км.

Ранее News.ru сообщал о создании Москвой новой системы стыковки кораблей с МКС. «Курс-МКП» значительно превосходит по точности и энергоэффективности существующую аппаратуру. Отмечается, что в её производстве не использовались украинские комплектующие, необходимые для прежней системы.