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Ракеты «Союз» запустят с четырёх космодромов планеты

Roscosmos/Global Look Press

технологии [ версия для печати ]

Российские ракеты «Союз» могут стартовать в текущем году с четырёх космодромов планеты, сообщил гендиректор РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов.

Москва планирует организовать 20−22 полёта, пишет РИА Новости. В прошлом году госкорпорация осуществила 16 запусков: 13 с площадок РФ и 3 с территории Гвианы.

Орбиту Международной космической станции «поднимут» почти на два километра. Манёвр осуществят с помощью грузового «Прогресса МС-10», пристыкованного к станции. Двигатели корабля запустят на 500 секунд. Средняя высота полёта МКС после завершения процедуры составит 407,3 км.

Ранее News.ru сообщал о создании Москвой новой системы стыковки кораблей с МКС. «Курс-МКП» значительно превосходит по точности и энергоэффективности существующую аппаратуру. Отмечается, что в её производстве не использовались украинские комплектующие, необходимые для прежней системы.


#роскосмос #космос #Прогресс
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