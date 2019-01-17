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Космический корабль «толкнёт» МКС

РОСКОСМОС/Twitter

технологии [ версия для печати ]

Орбиту Международной космической станции «поднимут» почти на два километра. Манёвр осуществят с помощью грузового «Прогресса МС-10», пристыкованного к станции.

Двигатели корабля запустят на 500 секунд. Средняя высота полёта МКС после завершения процедуры составит 407,3 км, пишет ТАСС.

Операция предназначена для создания баллистических условий для запуска пилотируемого «Союза МС-12», принадлежащего РФ. Старт запланирован на 1 марта 2019 года. Экипаж составят россиянин Алексей Овчинин и его коллеги из NASA Ник Хейг и Кристина Кох.

Ранее News.ru сообщал о создании Москвой новой системы стыковки кораблей с МКС. «Курс-МКП» значительно превосходит по точности и энергоэффективности существующую аппаратуру. Отмечается, что в её производстве не использовались украинские комплектующие, необходимые для прежней системы.


#россия #космос #ЗЕМЛЯ #МКС #Прогресс #орбита
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