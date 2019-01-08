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Россия создала новую систему стыковки кораблей к МКС

Вид из иллюминатора аппаратуры системы сближения «Курс» грузового корабля «Прогресс М-66» NASA

Вид из иллюминатора аппаратуры системы сближения «Курс» грузового корабля «Прогресс М-66»

технологии [ версия для печати ]

Новая система стыковки пилотируемых и грузовых космических кораблей к российскому сегменту МКС успешно прошла испытания. «Курс-МКП» значительно превосходит по точности и энергоэффективности существующую аппаратуру.

«В уходящем году НИИ точных приборов завершил производство и успешно провел приемо-сдаточные испытания новой цифровой аппаратуры», — говорится в сообщении на сайте «Российских космических систем».

Отмечается, что в её производстве не использовались украинские комплектующие, необходимые для прежней системы.

Ранее News.ru писал о том, что Индийская организация космических исследований намерена запустить в 2020 году космическую станцию Aditya-L1 по исследованию Солнца. Главная цель экспедиции — изучение солнечной короны, хромосферы и солнечного излучения в различных спектрах.


#космос #МКС
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