Россия создала новую систему стыковки кораблей к МКС

Новая система стыковки пилотируемых и грузовых космических кораблей к российскому сегменту МКС успешно прошла испытания. «Курс-МКП» значительно превосходит по точности и энергоэффективности существующую аппаратуру.
«В уходящем году НИИ точных приборов завершил производство и успешно провел приемо-сдаточные испытания новой цифровой аппаратуры», — говорится в сообщении на сайте «Российских космических систем».
Отмечается, что в её производстве не использовались украинские комплектующие, необходимые для прежней системы.
Ранее News.ru писал о том, что Индийская организация космических исследований намерена запустить в 2020 году космическую станцию Aditya-L1 по исследованию Солнца. Главная цель экспедиции — изучение солнечной короны, хромосферы и солнечного излучения в различных спектрах.