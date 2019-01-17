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Новый трейлер The Division 2 предлагает войти в историю

tomclancy-thedivision.ubisoft.com

технологии [ версия для печати ]

Компания Ubisoft выпустила сюжетный трейлер многопользовательского экшена Tom Clancy's The Division 2. В ролике говорится, что США охватила новая гражданская война, которая добралась и до столицы страны — Вашингтона.

Игроки возьмут на себя роль агентов Спецотряда. Им предстоит столкнуться с несколькими враждебно настроенными группировками, которые угрожают прорвать последний рубеж обороны. Разработчики учли ошибки первой части, поэтому после завершения основного сюжета игроки смогут выбрать одну из трёх дополнительных веток развития героя, каждая из которых включает в себя уникальные способности и оружие.

Закрытое тестирование The Division 2 под названием Private Beta пройдёт с 7 по 11 февраля. Полная версия игры поступит в продажу на PC, PS4 и Xbox One 15 марта.

Ранее News.ru рассказал, что Electronic Arts отменила игру в открытом мире по «Звёздным войнам». Проект под кодовым названием Orca находился на ранней стадии разработки, но издатель ознакомился с планом студий на следующие несколько лет и отдал предпочтение другой, менее масштабной игре, разворачивающейся в той же вселенной.


#игры #ubisoft #thedivision2
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