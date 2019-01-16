Kotaku: EA отменила проект по «Звёздным войнам»

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Electronic Arts отменила игру в открытом мире по «Звёздным войнам». Проект под кодовым названием Orca находился на ранней стадии разработки, но издатель ознакомился с планом студий на следующие несколько лет и отдал предпочтение другой, менее масштабной игре, разворачивающейся в той же вселенной.

Авторами Orca выступала EA Vancouver, которая приступила к её созданию параллельно с закрытием Visceral Games в 2017 году, также работавшей над игрой по «ЗВ». Некоторые наработки последней ванкуверская студия использовала в своём проекте, сменив жанр с линейного приключенческого боевика на экшен в открытом мире.

Игроки должны были взять на себя роль бандита или охотника за головами, который мог бы исследовать различные планеты и работать со некоторыми фракциями во вселенной Звездных войн.

Как сообщает Kotaku со ссылкой на источники, издатель, несмотря на отмену разработки, не уволил никого из сотрудников. Некоторые в студии также надеются, что Orca может быть перезапущен после завершения проекта, выход которого намечен на конец 2020 года. Примерно в это же время, по данным издания, состоится запуск консолей следующего поколения.

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