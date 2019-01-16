USD  67.082 EUR  76.9498
GOLD1,290 $   Brent60.79 $ Bitcoin3,628.40 $
МОСКВА-7°C12:03
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. технологии

Kotaku: EA отменила проект по «Звёздным войнам»

kotaku.com

технологии [ версия для печати ]

Electronic Arts отменила игру в открытом мире по «Звёздным войнам». Проект под кодовым названием Orca находился на ранней стадии разработки, но издатель ознакомился с планом студий на следующие несколько лет и отдал предпочтение другой, менее масштабной игре, разворачивающейся в той же вселенной.

Авторами Orca выступала EA Vancouver, которая приступила к её созданию параллельно с закрытием Visceral Games в 2017 году, также работавшей над игрой по «ЗВ». Некоторые наработки последней ванкуверская студия использовала в своём проекте, сменив жанр с линейного приключенческого боевика на экшен в открытом мире.

Игроки должны были взять на себя роль бандита или охотника за головами, который мог бы исследовать различные планеты и работать со некоторыми фракциями во вселенной Звездных войн.

Как сообщает Kotaku со ссылкой на источники, издатель, несмотря на отмену разработки, не уволил никого из сотрудников. Некоторые в студии также надеются, что Orca может быть перезапущен после завершения проекта, выход которого намечен на конец 2020 года. Примерно в это же время, по данным издания, состоится запуск консолей следующего поколения.

Ранее News.ru рассказал, что Sony Pictures нашла нового режиссёра экранизации приключенческого экшена Uncharted. Им стал Дэн Трахтенберг, знакомый зрителям по триллеру «Кловерфилд, 10».


#игры #EA #ЗВЕЗДНЫЕВОЙНЫ
самое читаемое
политика
Опрос показал, что граждане хотят видеть другой кабинет министров
Почему россияне выступают за отставку правительства
общество
Россияне высказались за отставку правительства

Лента новостей
общество 11:59
Россиянам предрекли повышение цен на авиабилеты
происшествия 11:59
Пенсионерка стала жертвой лжесотрудников «Горгаза»
спорт 11:57
Собравшийся уходить из футбола Чех вернётся в «Челси»
спорт 11:49
Израильтянам откажут в соревнованиях в Малайзии
оружие 11:46
Российские учебно-боевые самолёты прибыли в Лаос
Другие новости
технологии 11:21
Xiaomi хочет задействовать весь экран для сканера отпечатков
технологии 20:00
Роскосмос дополнил мечты о Луне борьбой с «пришельцами»
Как противостоять угрозам из космоса
технологии 18:13
Когда телефоны выглядели уникально и странно
News.ru вспоминает необычные дизайнерские решения
технологии 17:59
Китайский «Нефритовый заяц» борется с рельефом Луны
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top