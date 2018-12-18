Google отказалась подстраиваться под Китай

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Цензурная версия поисковика Dragonfly отменяется

Google пришлось закрыть проект по разработке системы анализа данных, которую компания использовала для создания цензурной версии поисковика Dragonfly, ориентированного на Китай. Одной из основных причин стали внутренние разногласия: сотрудники были недовольны, что руководство держало это от них в секрете.

Этот инцидент стал серьёзным ударом для топ-менеджмента Google, включая генерального директора Сундара Пичаи, который за последние два года сделал китайский проект одним из своих приоритетных. Внутренний раскол имел серьёзные последствия и фактически положил конец работе над Dragonfly, сообщили изданию The Intercept два источника, знакомые с планами компании.

Троянский конь

По их словам, инженеры, работавшие над проектом, получали доступ к большим массивам данных, показывающих запросы, которые китайцы вводили в поисковую систему 265.com. Последнюю Google купила 10 лет назал у китайского предпринимателя-миллиардера Цая Вэньшэна. 265.com должна перенаправлять запросы в Baidu, самую популярную поисковую систему в Китае и основного конкурента Google в том регионе. Однако, как отметила The Intercept, американская компания могла использовать ресурс как приманку для исследования рынка: перед отправкой в Baidu поисковые запросы китайских пользователей Google сохраняла у себя.

Вся полученная информация помогла подготовить прототип Dragonfly. Позже инженеры прибегли к инструменту под названием BeaconTower, чтобы проверить, будут ли какие-либо сайты, отображающиеся в поисковике Google, заблокированы китайской системой интернет-цензуры, также известной как проект «Золотой щит» или «Великий китайский файрвол».

Bill Bachmann/Danita Delimont/Global Look Press

В результате этого процесса специалисты смогли составить список из тысяч запрещенных веб-сайтов, которые были интегрированы в Dragonfly. Таким образом система могла удалять ссылки, ведущие, например, на «Википедию» и BBC.

Перекрыли кислород

В соответствии с обычным протоколом Google, анализ поисковых запросов пользователей подвергается жёстким ограничениям. Он должен проверяться сотрудниками компании, ответственными за конфиденциальность, чья работа заключается в защите прав пользователей. Но команда узнала о доступе к данным 265.com лишь после публикации августовского материала The Intercept. Как заметил один из источников в Google, сотрудники были «по-настоящему взбешены». У них состоялся разговор с руководителями проекта Dragonfly, и после череды обсуждений инженерам запретили использовать данные 265.com.

FA Bobo/PIXSELL/PA Images/TASS

В последние недели командам, работающим над Dragonfly, было приказано использовать разные наборы данных для своей работы. Например, изучать «глобальные китайские» запросы, которые вводятся в Google от людей, живущих в таких странах, как США и Малайзия. Однако эти запросы качественно отличались от запросов из самого Китая, что влияло на точность результатов. Более того, несколько групп инженеров были сняты с Dragonfly и переведены на другие проекты, связанными с Индией, Индонезией, Россией, Ближним Востоком и Бразилией.

На прошлой неделе Пичаи посетил конгресс США, где он отвечал на вопросы о Dragonfly. Глава Google заявил, что на текущий момент компания не планирует запускать поисковую систему, но при этом он не исключил, что такое может случиться в будущем. Первоначально Google намеревался запустить Dragonfly в период с января по апрель 2019 года, однако утечки о проекте и негативная реакция, которая возникла как внутри компании, так и за ее пределами, вынудило руководство отложить запуск, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

Google никак не прокомментировала эту информацию.