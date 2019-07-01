https://static.news.ru/photo/e28c18fc-9c21-11e9-a89f-fa163e074e61_1024.jpg Марк Цукерберг Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что в компании ведётся работа над политикой в отношении поддельных видеороликов, созданных с использованием нейросетей (deepfake). По его словам, целью этих действий является решение вопроса о том, что следует делать с такими кадрами.

Сотрудникам организации важно понять, нужно ли блокировать доступ к такому контенту, или его стоит сохранить, отметил предприниматель. Кроме того, следует выработать определение самого понятия deepfake, передаёт его слова сайт «Фестиваля идей» в Аспене, на котором было произнесено выступление.

Нам необходима ясность в отношении того, что именно мы понимаем под deepfakes. Это любой изменяемый искусственным интеллектом медиаконтент или «...» видеопродукция, в которой кто-то произносит то, что он на самом деле не говорил? — подчеркнул он.

Ранее News.ru рассказал в специальном материале, почему deepfake и fake news становятся серьёзной угрозой.