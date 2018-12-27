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Facebook лишилась доверия пользователей

Omar Marques/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

технологии [ версия для печати ]

Facebook возглавила список техногигантов с наименьшим доверием пользователей. В ходе проведённого опроса 40% респондентов ответили, что не могут положиться на соцсеть в плане сохранности личной информации.

Facebook лидирует в антирейтинге с большим отрывом: за компанией следуют Twitter и Amazon, которым не доверяют лишь 8% опрошенных. После них расположилась Uber с 7%. Опрос, в котором приняли участие 1000 пользователей, был проведён аналитической компанией Toluna в период с 9 по 15 декабря.

Резкое падение доверия к Facebook связано с серией утечек, случавшихся на протяжении 2018 года. Череда неудач Facebook началась с одного из крупнейших цифровых скандалов последних лет, который связан с британской фирмой Cambridge Analytica и данными 50 млн пользователей соцсети.

Подробнее о главных провалах Facebook читайте в специальном материале News.ru.


#FACEBOOK #пользователи #личныеданные
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