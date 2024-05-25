В России появится способ борьбы с киберинцидентами НКЦКИ: прорабатывается вопрос создания сервиса по реагированию на киберинциденты

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Вопрос создания бесплатного сервиса для отечественных компаний по реагированию на киберинциденты прорабатывается в Национальном координационном центре по компьютерным инцидентам, заявил сотрудник НКЦКИ Алексей Новиков. По его словам, специалисты провели аналогию с тем, как устроена помощь в здравоохранении, передает ТАСС.

Задумались над созданием такого же сервиса в области реагирования на компьютерные инциденты. Организация, которая столкнулась с инцидентом, сможет получить в бесплатном режиме содействие в проведении первичных мероприятий реагирования на киберинциденты, — сказал эксперт в ходе Positive Hack Days Fest.

Новиков уточнил, что сервис будет включать набор действий, связанных с локализацией проникновения злоумышленников в инфраструктуру, ограничением в распространении и составлении плана по проведению работ по противодействию в перспективе. В стране, отметил специалист НКЦКИ, уже построен целый ряд инфраструктурных элементов, которые не только обеспечивают устойчивость рунета, но и препятствуют вредоносным воздействиям.

Россияне ранее столкнулись с новой мошеннической схемой в Сети. Эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский уточнил, что злоумышленники используют полисы обязательного медицинского страхования. Мошенники представляются работниками страховой компании и убеждают интернет-пользователей скачать якобы приложение Минздрава.