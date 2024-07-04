Роскомнадзор добился от Apple блокировки десятков VPN Apple по требованию Роскомнадзора заблокировал 25 VPN

Компания Apple по требованию Роскомнадзора заблокировала 25 мобильных приложений VPN-сервисов, размещенных в российском App Store, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство. Там напомнили, что с 1 марта этого года в России действует запрет на распространение в сети информации, которая рекламирует или популяризирует средства обхода блокировок.

По требованиям Роскомнадзора компания Apple заблокировала 25 мобильных приложений VPN-сервисов, размещенных в российском App Store, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор намерен заблокировать порядка 150 популярных VPN-сервисов. Как уточнил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций ведомства Евгений Зайцев, речь идет о наиболее распространенных приложениях, однако какие конкретно, он не уточнил.