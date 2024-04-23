Роскомнадзор объявил о блокировке свыше 150 популярных VPN-сервисов

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Роскомнадзор намерен заблокировать порядка 150 популярных VPN-сервисов, заявил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций ведомства Евгений Зайцев на Форуме безопасного интернета. К каким именно приложениям будет ограничен доступ, он не уточнил. Трансляция форума опубликована на официальном сайте.

Также у всех на слуху история, связанная с VPN. Мы на текущий момент блокируем порядка 150 наиболее популярных VPN-сервисов, — заявил Зайцев.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор начал блокировать индивидуальные Outline VPN-серверы. Пользователи рассказывают, что это происходит с сервисами, которыми пользуются десятки человек, например семья. Адреса таких серверов в публичном пространстве не публикуются.

До этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина допускала, что с 1 марта в России может начаться масштабная блокировка VPN-сервисов. При этом, по ее словам, полностью заблокировать VPN, прокси и анонимайзеры невозможно. Она отметила, что для человека с необходимыми знаниями нет ничего сложного в том, чтобы создать свой прокси-сервер.