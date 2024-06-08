В Госдуме оценили предложение наказывать за VPN Хинштейн: наказывать за использование VPN нельзя

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Ответственность за пользование VPN вводить неправильно, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по информационной политике информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Таким образом депутат прокомментировал предложение бизнеса «максимально ограничить» доступ российских пользователей к VPN, добавив, что эти сервисы в России и так запрещены.

VPN у нас и так запрещены, но ответственность за пользование ими нет и вводить ее я считаю неправильным, — сказал Хинштейн.

Ранее на сессии «Инновационная экономика: от цифры к данным, от технологического суверенитета к технологическому лидерству», в которой депутат принимал участие, представители бизнеса пожаловались, что российские пользователи активно пользуются иностранными площадками. Для стимулирования их перехода на российские платформы было предложено «максимально ограничить доступ к VPN».

До этого стало известно, что Роскомнадзор намерен заблокировать порядка 150 популярных VPN-сервисов. Как уточнил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций ведомства Евгений Зайцев, речь идет о наиболее распространенных приложениях, однако какие конкретно, он не уточнил.