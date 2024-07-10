«Мы отстаем»: названы главные вызовы и проблемы отрасли беспилотников в РФ В Минпромторге признали отставание РФ по части беспилотников от Азии и Европы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Беспилотные авиационные системы — это перспективный сегмент авиационной техники, однако в этой сфере РФ отстает от стран Азии, Северной Америки и Европы, отметил начальник управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алексей Сердюк на выставке ИННОПРОМ-2024. Этот факт должен стать мотивацией и привести лишь к большему развитию отрасли, добавил он. По словам Сердюка, наиболее перспективными точками роста ведомство видит несколько направлений.

Мы отстаем от стран Азии, Северной Америки и Европы. Этот вызов в технологическом лидерстве должен трансформироваться в возможности развития отрасли. Наиболее перспективными точками роста мы видим в таких областях, как компьютерное зрение, кибербезопасность, робототехника, микроэлектроника, фотоника, высокоточная механика, — заявил начальник управления.

Еще один серьезный вызов — это низкий уровень производственной и технологической кооперации в сфере беспилотников, добавил он. Однако, отметил Сердюк, стоит упомянуть, что отрасль активно поддерживается населением.

Ранее директор центра содействию развития научно-исследовательской повестки в области перспективных технологий беспилотных авиационных систем Александр Повалко рассказал, что МФТИ задействован сразу в нескольких формах участия в развитии отрасли беспилотников. Он является проектным офисом для технологий БПЛА, обеспечивает деятельность секций и отвечает за постановку задач.