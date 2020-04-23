Zoom сообщил о росте числа пользователей

https://static.news.ru/photo/0a92e1de-8572-11ea-864e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yuriko Nakao/AFLO/Global Look Press

Число людей, которые каждый день пользуются сервисом видеоконференций Zoom, выросло на 50% за три недели. Системой пользуются 300 млн человек.

Об этом сообщила сама компания в своём докладе, передаёт Reuters. Это произошло несмотря на опасение некоторых корпораций о ненадёжности защиты персональных данных.

Ранее NEWS.ru сообщал, что почта Mail.ru запустит конкурента Zoom. Компания приступила к тестированию сервиса звонков и видеосвязи «Видеозвонки Mail.ru», который будет поддерживать групповые звонки до 100 человек. По словам разработчиков, любой пользователь с аккаунтом в Mail.ru сможет организовать встречу, при этом участникам не понадобится регистрация или специальное приложение — достаточно будет перейти по ссылке.