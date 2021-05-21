YouTube станет добавлять в каждое видео рекламу

https://static.news.ru/photo/c8f80370-baaf-11eb-81b3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Видеохостинг YouTube намерен интегрировать рекламные ролики во все видео, которые появляются на платформе. Новые правила станут действовать с 1 июня 2021 года, сообщается в разделе «Условия использования» на сайте компании.

Сейчас реклама появляется в видео, размещённых на каналах, которые подключены к партнёрской программе. Чтобы стать её участником, следует соответствовать двум условиям: количество подписчиков должно быть не меньше тысячи человек, а общее время просмотров за год — четыре тысячи часов.

Также YouTube введёт налоги для блогеров, живущих за пределами США, в том числе россиян. Полученная от просмотров в США прибыль будет облагаться налогом. Он затронет доходы, полученные через сервис YouTube Premium, cуперчат и спонсорство.

Ранее стало известно, что 18 мая сервис YouTube работал с перебоями в целом ряде стран. Пользователи видеохостинга оставили многочисленные жалобы на сайте Downdetector, который отслеживает корректность работы сетевых ресурсов. Неполадки отмечались, в том числе, в России, США, Франции, Германии и Великобритании. Большая часть пользователей — около 75% — говорили о невозможности посмотреть видео. У 20% сайт не грузился совсем.