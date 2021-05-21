YouTube станет добавлять в каждое видео рекламу

Видеохостинг YouTube намерен интегрировать рекламные ролики во все видео, которые появляются на платформе. Новые правила станут действовать с 1 июня 2021 года, сообщается в разделе «Условия использования» на сайте компании.
Сейчас реклама появляется в видео, размещённых на каналах, которые подключены к партнёрской программе. Чтобы стать её участником, следует соответствовать двум условиям: количество подписчиков должно быть не меньше тысячи человек, а общее время просмотров за год — четыре тысячи часов.
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Ранее стало известно, что 18 мая сервис YouTube работал с перебоями в целом ряде стран. Пользователи видеохостинга оставили многочисленные жалобы на сайте Downdetector, который отслеживает корректность работы сетевых ресурсов. Неполадки отмечались, в том числе, в России, США, Франции, Германии и Великобритании. Большая часть пользователей — около 75% — говорили о невозможности посмотреть видео. У 20% сайт не грузился совсем.