«Яндекс» рассказал о причинах отправки писем Spotify в спам

https://static.news.ru/photo/31d4f608-c995-11ea-9759-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Яндекс» объяснил, что причиной отправки писем Spotify в спам стал технический сбой.

В настоящее время ошибка исправлена и почтовый сервис переместил письма во «Входящие».

Как сообщили изданию «Подъём» в пресс-службе компании, IP-адрес, с которого происходила рассылка, появился в базах подозрительных IP-адресов, которые, вероятно, используются спамерами. Из-за этого часть писем от Spotify попала в спам.

Музыкальный сервис Spotify с 15 июля официально заработал в России и ещё в 12 странах. Приложение появилось в AppStore и Google Play накануне. Первым пользователям дали три месяца премиум-подписки бесплатно.

Сразу после официального запуска пользователи «Яндекс.Почты» начали сообщать о проблемах при попытке зарегистрировать аккаунт в Spotify. Многие связали это с конкурентной борьбой нового сервиса и «Яндекс.Музыки».

Ранее NEWS.ru писал, что массовый сбой таких онлайн-приложений на iOS, как «Яндекс», Viber, Spotify, TJ, Tinder, TikTok, Pinterest, затронул пользователей из разных стран мира.

Все они жаловались на проблемы при запуске приложений на iPhone и iPad. Однако все сервисы запускались при работе девайса в автономном режиме. Сбой связывали с SDK (software development kit — набор средств разработки программного обеспечения) Facebook, который используют многие приложения.