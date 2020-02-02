https://static.news.ru/photo/c191704e-45b2-11ea-ae86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Администрация WhatsApp с 1 февраля прекратила поддержку мессенджера на смартфонах под управлением Android 2.3.7, iOS 8 и более ранних версий.

Операционную систему Android 2.3.7, также известную как Gingerbread, выпустили в 2010 году. Она стояла на таких мобильных телефонах, как Samsung Galaxy S2 и HTC Desire HD. Также возможности использовать WhatsApp лишились владельцы iPhone 4.

По данным руководства, этот шаг необходим для безопасности пользователей, так как злоумышленники могут воспользоваться уязвимостями в устаревшем ПО.

Ранее NEWS.ru писал, что команда WhatsApp готовится к полноценному релизу тёмного режима. Доступ к нововведению уже получили пользователи бета-версии приложения 2.20.13 для Android. Тёмный режим можно активировать в настройках во вкладке «Чаты». Юзерам доступны три опции: «светлая тема», «тёмная тема» и «подстройка под режим энергосбережения».