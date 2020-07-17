ВТБ реализует проект по роботизации операций с клиентами

https://static.news.ru/photo/6eeafbe2-c831-11ea-a9dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк ВТБ приступил к реализации проекта по роботизации ряда операций с клиентами. В частности, руководство банка планирует передать роботам обработку документов и ввод данных, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

ВТБ начал реализацию проекта по созданию и внедрению роботов в процессы сопровождения клиентских операций. Сотрудники сами будут выбирать, какие процессы можно и нужно роботизировать, и затем внедрять в работу цифровых помощников. Новые роботы позволят сократить долю рутинных операций, в том числе по обработке документов и вводу данных, снизить стоимость процессов соответствующих этапов в 3-4 раза и ускорить их, — следует из сообщения кредитной организации.

Так, в планах ВТБ запустить к 2021 году 60 цифровых сотрудников, тогда как к концу 2022 года — 250. В будущем роботы могут начать выполнять более ответственные задачи, такие как чтение, понимание и последующая обработка документов, считают в кредитной организации.

По словам заместителя президента-председателя правления ВТБ Вадима Кулика, фабрика роботов в операционной функции позволит значительно увеличить скорость процессов, а также оптимизировать затраты и снизить уровень операционных рисков.

Известно, что в период пандемии коронавируса ВТБ внедрил робота для обработки и проверки данных по заявкам на получение льготных кредитов под 2% годовых предприятиями МСБ в рамках программы государственной поддержки занятости. В целом робот сократил время обработки заявок в пять раз, ежедневно он способен обрабатывать до 1,5 тысяч заявок.

Ранее NEWS.ru писал, что робот-гид по имени Акинфий начал проводить экскурсии в Тульском государственном музее оружия.

Как сообщается, робот отлично ориентируется по экспозиции, интересно рассказывает о представленных экспонатах, а также отвечает на вопросы посетителей. Кроме того, он способен дополнять информацию об экспонатах изображениями и видеороликами, которые выводятся на его экран.