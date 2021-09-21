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«ВКонтакте» подвела итоги чемпионата по спортивному программированию

14:50, 21 сентября 2021
«ВКонтакте» подвела итоги чемпионата по спортивному программированию Фото: Thiago Prudencio/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Соцсеть «ВКонтакте» подвела итоги чемпионата VK Cup среди сильнейших программистов, где задания участникам давал самый титулованный программист мира Геннадий Короткевич. Мероприятие собрало рекордные 4,5 тысячи заявок от IT-специалистов. Сильнейшие разделили призовой фонд в размере 3,72 млн рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе соцсети.

«ВКонтакте» подвела итоги чемпионата по спортивному программированию

История VK Cup началась 9 лет назад — тогда на Codeforces появился анонс первого чемпионата. За это время турнир вырос вместе со «ВКонтакте» и стал одним из самых заметных в России. Его финалистами в разные годы становились 14 чемпионов мира по спортивному программированию, а для специалистов других профилей появилось три новых направления соревнований,рассказал технический директор «ВКонтакте» Александр Тоболь.

Отмечается, что больше всего заявок было в спортивном программировании. Из 4,5 тыс заявлений 2077 были именно на это направление. Причём до отборочного тура смогла дойти лишь половина желающих, а в финале сразились всего 32 человека.

«ВКонтакте» подвела итоги чемпионата по спортивному программированию

Учитывая, что VK Cup уже второй год проходит в онлайн, команда «ВКонтакте» решила увеличить призовой фонд на миллион рублей. В этом году он составил 3,72 миллиона. Все победители направлений получили кубки и денежный приз в размере 300 тыс рублей. А те, кто занял в том или ином направлении, со второго по седьмое место, получили от 20 до 250 тыс рублей.

Ранее сообщалось, что работа «ВКонтакте» ускорилась в два раза после того, как соцсеть переехала на новый сетевой протокол. Теперь контент на мобильной версии приложения будет загружаться быстрее даже при слабом интернет-соединении.

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