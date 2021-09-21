«ВКонтакте» подвела итоги чемпионата по спортивному программированию

Соцсеть «ВКонтакте» подвела итоги чемпионата VK Cup среди сильнейших программистов, где задания участникам давал самый титулованный программист мира Геннадий Короткевич. Мероприятие собрало рекордные 4,5 тысячи заявок от IT-специалистов. Сильнейшие разделили призовой фонд в размере 3,72 млн рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе соцсети.

История VK Cup началась 9 лет назад — тогда на Codeforces появился анонс первого чемпионата. За это время турнир вырос вместе со «ВКонтакте» и стал одним из самых заметных в России. Его финалистами в разные годы становились 14 чемпионов мира по спортивному программированию, а для специалистов других профилей появилось три новых направления соревнований, — рассказал технический директор «ВКонтакте» Александр Тоболь.

Отмечается, что больше всего заявок было в спортивном программировании. Из 4,5 тыс заявлений 2077 были именно на это направление. Причём до отборочного тура смогла дойти лишь половина желающих, а в финале сразились всего 32 человека.

Учитывая, что VK Cup уже второй год проходит в онлайн, команда «ВКонтакте» решила увеличить призовой фонд на миллион рублей. В этом году он составил 3,72 миллиона. Все победители направлений получили кубки и денежный приз в размере 300 тыс рублей. А те, кто занял в том или ином направлении, со второго по седьмое место, получили от 20 до 250 тыс рублей.

Ранее сообщалось, что работа «ВКонтакте» ускорилась в два раза после того, как соцсеть переехала на новый сетевой протокол. Теперь контент на мобильной версии приложения будет загружаться быстрее даже при слабом интернет-соединении.