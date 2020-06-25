Виртуальная реальность обладает большим потенциалом, который уже сейчас реализуется в различных сферах для разновозрастной аудитории. Несмотря на то, что сегодня VR чаще всего встречается в связке с играми, технология помогает пользователям не только ощутить себя вымышленными героями, но и посетить реальные места в мире, куда уже не получится добраться из-за проблем со здоровьем.

Джорджина Шульдт вместе со своим мужем не любила сидеть на одном месте. После выхода на пенсию пара жила на лодке в течение восьми лет, путешествуя из Канады в Панаму. После возвращения домой супружеская чета каждое лето отправлялась в поход. Год назад мужа Джордины не стало, а сама 80-летняя женщина уже не может преодолевать большие расстояния — она передвигается с помощью ходунков. Но, несмотря на это, Шульдт всё же смогла посетить европейский город, хоть и в виртуальной реальности. В этом ей помогла компания, которая создаёт терапевтический VR-контент для пожилых.

В первый раз, когда я попробовала это, я увидела города в Испании. Мы находились прямо на городской площади, и прямо передо мной была туристка! Я могла бы прикоснуться к ней. Я думала, что это было замечательно... Это выводит тебя из собственного окружения и отправляет в другое место. Очень приятно возвращаться и видеть то, что любишь, но больше не можешь туда приехать, — рассказала Шульдт.

Вокруг света, сидя в кресле

Виртуальная реальность — это одна из многих технологий, которые можно использовать для уменьшения ощущения одиночества и социальной изоляции пожилых людей.

Согласно исследованию, проведённому в 2020 году Национальными академиями наук, инженерии и медицины, около четверти людей в возрасте 65 лет и старше считаются социально изолированными. Пожилые люди, которые сообщают о чувстве одиночества, чаще других сталкиваются с тревогой, депрессией, сердечными заболеваниями, инсультом и деменцией. Они подвергаются рискам, связанным с курением, ожирением и отсутствием физической активности.

По словам доктора медицинских наук и гериатрического психоневролога Дилипа Джеста, чем серьёзнее проблема, тем больше вреда она наносит здоровью человека. Выходом из этой ситуации как раз и могут стать технологии.

Nick White/moodboard/Global Look Press

VR-компании, ориентирующиеся исключительно на пожилых, стремятся избавить их от депрессии повседневной жизни или найти точки контакта с членами семьи. При этом, по словам генерального директора MyndVR Криса Бриклера, люди живут в обществе и окружены другими, однако они всё равно могут в дальнейшем изолироваться, поскольку из-за возраста и проблем у них пропадает стимул.

Гарнитура и платформа компании транслируют более 200 виртуальных путешествий, развлечений, музыку и предметы искусства для пожилых людей, живущих в домах престарелых или в собственных домах. Бриклер уверяет, что подобный опыт может выступать в качестве терапии воспоминаний, помогая им воссоздать части из своего прошлого, или в качестве терапии вовлечения, связывая их с другими людьми в их окружении или семье. В обоих случаях в жизни человека появляется что-то новое, чем он может поделиться с другими.

Нет места лучше дома

Другие VR-компании помогают пожилым людям поддерживать связь с их семьями. Например, AARP Innovation Labs предлагает пользователям дом виртуальной реальности, где представители старшего поколения могут встретиться с родственниками, поговорить с ними и даже поиграть.

VR предлагает ощущение присутствия и погружения, которого нет у других технологий. Это может позволить семьям собраться вместе, забыв о затратах, времени и мобильности, — считает глава компании Чезара Уиндрем.

Так, платформа предлагает позвать до четырёх гостей в шале, которое находится в горах. Разработчики также добавили возможность совместной экскурсии по Парижу, сеанса медитации или партии в шашки и шахматы. Уиндрем уверена, что виртуальная реальность позволяет найти общий язык между старшим и молодым поколениями, которые с годами всё чаще дистанцируются друг от друга.

Мы знаем, насколько молодые поколения увлечены этой новой технологией. Замечательно, что они находят связь с помощью этой новой среды и могут поделиться своей любовью к ней со старшими членами семьи, но на своих собственных условиях через опыт, к которому каждый может иметь отношение, — объясняет глава компании.

Несмотря на все усилия технологической индустрии, нет единого лекарства от одиночества, уверен Джест. Решение должно быть многомерным и включать физическую активность, физические упражнения и социальные связи. Технология может помочь, но она не решит проблему в одиночку.

Индустрия технологий традиционно ориентирована на молодёжь. Пожилые люди не хотят чего-то крутого с тысячами приложений. Они хотят чего-то действительно простого. Нам нужна технология, которая бы подходила для пожилых людей, — заметил в разговоре с CNET доктор медицинских наук.

С позицией Джеста согласна и Шульдт. По её словам, именно простота VR-платформы стала главным фактором того, почему ей понравился виртуальный опыт. Ведь для этого не требуется множество трюков, а всего лишь достаточно надеть на голову гарнитуру.