В Швейцарии прошли испытания аэротакси с поворотным крылом

https://static.news.ru/photo/e924caa2-d1a8-11ea-8da2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dufour Aerospace/youtube.com

Швейцарская компания Dufour Aerospace, построившая прототип аэротакси с поворотным крылом aEro 2, успешно провела лётные испытания новой разработки. Так, первый этап включал 550 полётов.

Dufour aEro 2 спроектирован по самолётной схеме с четырьмя винтовыми двигателями на крыле, однако оно имеет поворотное свойство. Так, во время взлёта и посадки крыло ориентировано вертикально относительно земли. Уже после того, как аэротакси взлетело, оно постепенно поворачивается — аппарат выходит на горизонтальный режим полёта. Это позволяет работать двигателям на 20% от своей максимальной тяги и заметно сокращает расход энергии, уточняет N+1.

Известно, что компания Dufour Aerospace представила свою идею в 2018 году. Изначальный проект двухвинтового двухместного аппарата подразумевал, что он сможет разгоняться до 320 километров в час и пролетать до 120 километров на одном заряде.

На сегодняшний день разработкой проектов аэротакси, как правило, занимаются различные стартапы. Тем не менее и у крупных производителей самолётов есть свои выделяющиеся модели. Например, у Boeing есть прототип аэротакси NeXt с подъёмными и одним толкающим винтом, а у Airbus таких проектов два: один имеет четыре больших поворотных вентилятора, а второй две пары поворотных крыльев.

Ранее NEWS.ru писал, что авиакомпания S7 Airlines возобновляет полёты в Турцию. С 10 августа самолёты перевозчика начнут летать в турецкие города Анталья и Даламан.