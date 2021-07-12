В России разработали всепогодный беспилотник-спасатель

В России разработали уникальный всепогодный беспилотник-спасатель Seadrone, способный приводняться и взлетать прямо с воды. Летательный аппарат уже прошёл успешные испытания в Карском море. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе компании-разработчика «Съёмка с воздуха».

Как отметили в компании, разрабатываемые сейчас в мире спасательные беспилотники создаются на основе стандартных дронов и зачастую имеют ряд ограничений по погодным условиям. Они не могут приводняться или летать при сильных порывах ветра с песком и пылью.

По данным разработчика, Seadrone может не только приводняться и взлетать с воды, но также вести работы в условиях Арктики и Африки. Так, во время испытаний в Карском море дрон в автоматическом режиме обнаружил человека в условиях соляного тумана, шквалистого ветра и минусовой температуры, после чего успешно вернулся на палубу морского судна.

На испытаниях в Дубае специалисты проверили работу дрона и его комплектующих в условиях высокой температуры, повышенной влажности воздуха, морской воды, соли, пыли и песка.

Для выполнения работы в арктических широтах, а также в странах Африки и Ближнего Востока дрон оснащён полностью герметичной винтомоторной группой. Таким образом, он выдерживает температуры от минус 30 до плюс 55 градусов по Цельсию без перегрева и обморожения, — пояснили в компании.

Ранее военный обозреватель Дмитрий Литовкин сравнил российские и западные беспилотники, предположив, что российская техника выигрывает в соотношении цена — качество. По его мнению, западные аналоги будут стоить дороже.