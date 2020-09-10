В России разработали экзоскелет для промышленных работ

https://static.news.ru/photo/14b8d7ec-f415-11ea-bb5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: rostec.ru

Модульный экзоскелет для промышленных работ создали в России. Его базовая стоимость составит 30 тысяч рублей.

Автором разработки под названием ProEXO стало дочернее предприятие госкорпорации «Ростех» «РТ — Доверенные платформы РК». Экзоскелет состоит из трёх десятков деталей, которые можно подбирать в зависимости от выполняемых задач. Он защищает рабочего при тяжёлых физических нагрузках и, по словам разработчиков, позволяет до двух раз повысить производительность труда.

Экзоскелет может быть как пассивным и просто защищать опорно-двигательный аппарат работника от перегрузок, так и активным. Во втором случае он оснащается моторами, которые берут большую часть усилий на себя. Разработка позволяет выполнять более 11 различных производственных операций, включая погрузочно-разгрузочные работы.

Предполагается, что в серийное производство ProEXO будет запущен в начале 2021 года. Разработчики отмечают, что его использование будет обходиться предприятиям дешевле, чем закупки и обслуживание промышленной робототехники, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что компания «Норникель» создала экзоскелет с элементами интеллектуализации. Он оборудован компьютером, который показывает уровень загазованности окружающего воздуха, освещённость и температуру.