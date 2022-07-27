В России создадут оборудование для сетей 6G

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России работают над новым проектом по созданию отечественного оборудования для обеспечения связи шестого поколения – 6G, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники, знакомые с ходом работы.

Генеральный директор НИИ радио Олег Иванов подтвердил эти данные. Он рассказал, что в России собираются разрабатывать оборудование, начиная от создания прототипов и заканчивая производством. Кроме того, будут рассматриваться вопросы создания нормативно-правовой базы, проведут подробные исследования безопасности новых сетей. При этом Иванов добавил, что пока рано сообщать другие подробности проекта или рассказывать об источниках финансирования.

«Коммерсант» утверждает, что новое оборудование в России собираются создать уже к 2025 году, на это потребуется более 30 млрд рублей из бюджета. Разработкой будут заниматься «Сколтех» совместно с НИИ радио.

Ранее сообщалось, что в Европе борются с «вредным» влиянием» сетей 5G. В Нидерландах в продажу попали детские браслеты, якобы защищающие от излучения мобильной связи, которые оказались радиоактивными. Власти выпустили предписание убрать из продажи подобные изделия.