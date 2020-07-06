В России начали строить атомный ледокол «Лидер»

https://static.news.ru/photo/9a1e8f98-bf6e-11ea-b4bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/rosatom

Резку первых деталей корпуса для будущего головного атомного ледокола проекта «Лидер» провели на судостроительном корпусе (ССК) «Звезда». Об этом сообщила корпорация «Роснефть».

Флагманскому судну уже присвоили имя — «Россия». Контракт на строительство ледокола подписали ССК «Звезда» и ФГУП «Атомфлот» 23 апреля 2020 года.

При этом генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка подчеркнул, что судно проекта 10510 не имеет аналогов.

Уникальный атомный ледокол обладает исключительными техническими характеристиками, которые позволят ему гарантированно обеспечить круглогодичные проводки в восточном районе Арктики, — приводит его слова ТАСС.

Государственным заказчиком стала корпорация «Росатом». Завершить строительство «России» планируется в 2027 году.

Что касается ССК «Звезда», то он создаётся в городе Большой Камень консорциумом «Роснефти», «Роснефтегаза» и Газпромбанка. Сейчас портфель заказов судоверфи составляет 39 судов, учитывая опционы — 59 судов. Загрузку в пилотном формате ССК обеспечила «Роснефть», заказавшая у судоверфи 28 судов.

Как ранее рассказывал глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, программа США по созданию мощного ледокольного флота обойдётся втрое дороже, чем в России. Программа, объявленная ранее президентом США Дональдом Трампом, рассчитана на поддержание национальных интересов в Арктике и Антарктиде. Планируется, что для этих целей нужно будет создать не менее трёх судов тяжёлого класса, а также некоторое количество ледоколов среднего класса.

Ранее NEWS.ru писал, что компания Damen Yachting спустила на воду 77-метровое судно La Datcha в портовом городе Флиссинген на юго-западе Нидерландов. Первая в мире частная яхта-ледокол заказана российским предпринимателем Олегом Тиньковым.