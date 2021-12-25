В РФ ведут в эксплуатацию первую атомную станцию для наработки водорода

Первую в России атомную станцию для наработки водорода планируется запустить к 2033 году. В промышленную эксплуатацию её предполагается ввести к 2036 году. Об этом сообщил РИА Новости генеральный директор машиностроительного дивизиона госкорпорации «Росатом» холдинга «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов.

По словам Никипелова, в настоящее время одно из предприятий холдинга завершает разработку эскизного проекта высокотемпературного газоохлаждаемого реактора (ВТГР).

Согласно дорожной карте, в 2023 году должен быть завершён техпроект реакторной установки ВТГР атомной энерготехнологической станции. В начале 2025 года мы должны получить лицензию на размещение АЭТС, а к осени этого же года разработать проектную документацию, — отметил гендиректор.

При этом физический пуск первого блока АЭТС намечен на конец 2032 года. В декабре 2035 ожидается введение головной АЭТС в промышленную эксплуатацию.

Водород в качестве химического реагента необходим для химической и пищевой промышленности, нефтепереработки, металлургии и других промышленных производств. Также он получает всё большее распространения в качестве экологически чисто вида топлива для автомобиля и в атомных источниках электроэнергии мощностью до нескольких тысяч киловатт.

План по развитию водородной отрасли в России утверждён правительством до 2024 года.

Ранее в Госдуме оценили возможность транспортировки водорода по трубопроводу «Северный поток — 2». По словам председателя комитета Государственной думы РФ по энергетике Павла Завального, основная проблема при транспортировке водорода по газопроводу заключается в том, что его теплоёмкость в 3,5 раза выше, чем у метана. Однако плотность его значительно ниже, а значит — при аналогичном давлении масса транспортируемого газа может быть сопоставима.

Президент России Владимир Путин поручил правительству и «Газпрому» проработать возможность поставок в Европу метано-водородной смеси. Экспорт водорода предлагается осуществлять на базе действующих трубопроводов.