В работе приложений Сбербанка произошёл сбой

Сбой в работе интернет-сервисов и мобильного приложения Сбербанка произошёл вечером в понедельник, 27 декабря. Об этом сообщается на портале Downdetector, отслеживающем работу популярных интернет-ресурсов.

Сбои в работе приложений банка наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Екатеринбурге и других городах. В 22:30 мск зафиксирована 851 жалоба. Из них 40% касаются сбоев на работу мобильного банкинга, 24% — на работу онлайн-банкинга.

Это уже третий за день, 27 декабря, сбой в работе интернет-ресурсов. Глобальный сбой по состоянию на 22:00 был зафиксирован в работе Telegram. Порядка 44% жалоб пользователей были связаны с работой приложения, ещё 37% пользователей фиксировали сложности с отправкой сообщений, а 19% столкнулись с проблемой подключения сервера.

Утром 27 декабря пользователи пожаловались на сбои в работе сотового оператора «Билайн» и соцсети «ВКонтакте». Больше всего обращений поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Краснодара, Екатеринбурга, Челябинска, а также из Самары и Казани.

Позднее пресс-служба Сбербанка сообщила, что сбой в работе приложения устранён, клиенты могли испытывать с ним сложности в течение непродолжительного времени, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что последний масштабный сбой в работе Сбербанка отмечался 10 декабря. В основном пользователи сообщали о нестабильной работе мобильного банкинга. Ещё часть юзеров столкнулась с проблемами при попытке перевести средства, а ещё некоторые отмечают, что в работе онлайн-банкинга также произошли сбои.