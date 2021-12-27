В работе приложений Сбербанка произошёл сбой

Сбой в работе интернет-сервисов и мобильного приложения Сбербанка произошёл вечером в понедельник, 27 декабря. Об этом сообщается на портале Downdetector, отслеживающем работу популярных интернет-ресурсов.
Сбои в работе приложений банка
Это уже третий за день, 27 декабря, сбой в работе интернет-ресурсов. Глобальный сбой по состоянию на 22:00 был зафиксирован в работе Telegram. Порядка 44% жалоб пользователей были связаны с работой приложения, ещё 37% пользователей фиксировали сложности с отправкой сообщений, а 19% столкнулись с проблемой подключения сервера.
Утром 27 декабря пользователи пожаловались на сбои в работе сотового оператора «Билайн» и соцсети «ВКонтакте». Больше всего обращений поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Краснодара, Екатеринбурга, Челябинска, а также из Самары и Казани.
Позднее пресс-служба Сбербанка сообщила, что сбой в работе приложения устранён, клиенты могли испытывать с ним сложности в течение непродолжительного времени,
Ранее сообщалось, что последний масштабный сбой в работе Сбербанка отмечался 10 декабря. В основном пользователи сообщали о нестабильной работе мобильного банкинга. Ещё часть юзеров столкнулась с проблемами при попытке перевести средства, а ещё некоторые отмечают, что в работе онлайн-банкинга также произошли сбои.