Вибрации музыки: в фильмах и на ТВ хотят добавить новые эффекты

https://static.news.ru/photo/8e96b688-f12c-11ea-a131-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американская технологическая компания из Калифорнии намерена совершить цифровой переворот в кино- и телеиндустрии. Там предложили внедрять вибротреки в фильмы, чтобы их глухие и слабослышащие люди могли не только с помощью субтитров знать, что говорят персонажи, но и чувствовать музыку, которая звучит в картине. Добавит полноты ощущений разработка и всем остальным зрителям.

Кроме того, как заявил представитель корпорации Джордан Ричардсон, технология может быть включена в прямые спортивные трансляции, видеоигры, тематические парки или музейные инсталляции.

Мы искренне полагаем, что все звуковые элементы могут иметь связанные с ними вибрационные переживания, — приводит его слова CNN.

Первым, кто готов на подобный эксперимент, стал режиссёр из Техаса Чейз Бёртон, который также является глухим. 33-летний мужчина с детства учился чувствовать музыку: он ложился на пол над гаражом, где репетировала группа его брата, чтобы «услышать» звуки.

В 2016 году он узнал о новой разработке — вибрирующем жиллете. Устройство, состоящее из специальных ремней для тела, лодыжек и запястий, переводит звук в виброимпульсы. Они ощущаются в 24 точках на теле.

Бёртон испытывал костюм четыре года.

Звук попадает в разные части тела. Он может сначала попасть в мои лодыжки. Потом ощущается вибрацией в спине. Затем я почувствую пульсацию в запястье, — описал ощущения от «вибромузыки» режиссёр.

Он выступает за то, чтобы сделать мир кино более инклюзивным: для своего последнего фильма Бёртон нанял полностью глухую команду, в том числе — актёров.

По его убеждению, устройство сможет усилить эмоции при просмотре фильма, в том числе у тех, кто не испытывает проблем со слухом. По словам Бёртона, он рассматривает технологии как возможность помочь людям лучше понять идею, что музыкой или звуковыми эффектами в кино не всегда нужно наслаждаться ушами.

И компания, создавшая виброжилет, и кинорежиссёр рассчитывают на то, что устройство сможет стать потребительским продуктом, доступным для каждого.

Массовый эксперимент состоялся ещё в 2018 году. Тогда разработчики решили распространить тактильный музыкальный опыт на всех людей, чтобы не ограничиваться только глухими и слабослышащими гражданами. В 2018 году они раздали 150 переносных устройств на рок-концерте в Лас-Вегасе. Причём, только половина участников эксперимента были глухими.

Ранее NEWS.ru писал, что агенты управления по борьбе с наркотиками в Доминикане расстреляли автомобили съёмочной группы фильма «Гичи». Работавшие под прикрытием правоохранители спутали кинокоманду с группой представителей наркокартеля.