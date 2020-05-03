Британские СМИ: русскоговорящий пользователь продаёт пароли к Zoom

https://static.news.ru/photo/cb5790a6-8d7c-11ea-bea3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Специалисты по информационной безопасности компании Cyble обнаружили и купили в Даркнете 500 тысяч аккаунтов сервиса Zoom.

Как пишет The Sunday Times, продавцом оказался русскоговорящий пользователь Telegram.

Отмечается, что аккаунты были выставлены на продажу по цене в 1 пенс ($0,013) каждый. Cyble выкупила логины и другие персональные данные. Среди размещённых хакерами сведений оказались электронные адреса, пароли, ссылки на чаты и ПИН-коды для управления видеоконференциями. Подлинность некоторых аккаунтов была доказана.

Отмечается, что сам сервис частично разрабатывался в Китае, и власти этой страны могут получить уникальную возможность по работе с американскими пользователями. Кроме того, другие государства также могут использовать уязвимости Zoom для достижения своих целей. В ведомстве призвали организации, которые используют сервис, оценить возможные риски.

Популярность Zoom значительно выросла на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Ежедневная аудитория достигла 300 млн человек.

Как писал NEWS.ru, сотрудники британских спецслужб рекомендовали правительству страны и парламентариям отказаться от использования сервиса для видеоконференций Zoom. По мнению силовиков, программное обеспечение уязвимо для хакеров.